Le Groupe artisanal tuniso-saoudien organise, du 15 mai au 13 juin 2019, l’exposition de l’artisanat tunisien-Djeddah 2019 “HANDARTIS”.

L’exposition, organisée en partenariat avec le CEPEX et l’Office national de l’artisanat tunisien, se déroulera sur une surface de 2000 mètres carrés au sein d’un des plus grands malls à Djeddah avec la participation de plus de 100 artisans tunisiens dans différents domaines : cosmétique, arts de table, bijouterie, arts culinaires, industries de décoration, indique un communiqué du Groupe.

Cette manifestation devrait attirer des milliers de visiteurs, distributeurs, grossistes, détaillants, hommes d’affaires et investisseurs.

Les artisans seront accompagnés par une équipe commerciale et des experts en marketing, en commerce international et en gestion de projet, afin de les aider à développer leurs ventes et conquérir de nouveaux marchés.