La Bourse de Tunis a terminé la séance du mardi quasiment stable. Le Tunindex a légèrement avancé de 0,04% à 6 885,24 points, avec un faible volume d’échanges de l’ordre de 2,311 MD, rapporte l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a fait ressortir 17 valeurs en hausse contre 29 valeurs baissières.

Le titre ICF a généré le meilleur volume de la séance, de l’ordre de 0,729 MD. Il a terminé inchangé à 182 D.

Dans le vert, le titre CEREALIS s’offre la meilleure performance (+4,44 %) à 4,70 D, tout comme SERVICOM et ATTIJARI LEASING qui ont avancé respectivement de 3,03% et 2,63% à 0,68 D et 13,24 D.

BIAT a affiché un gain de 2,58% à 119 D. Idem pour UADH qui a grimpé de 2,38% à 1,29 D.

Le titre ATB se positionne également parmi les baisses, perdant 4,42% à 2,81 D, suivi par les titres AMS et BH qui ont enregistré respectivement une régression de 4,34% et 4,24% à 0,66 D et 13,31 D.

SOMOCER a reculé de 3,80% en s’échangeant à 1,01 D, tout comme le titre TGH qui s’est replié de 3,33% pour se situer à 0,29 D.