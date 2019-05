Environ 7 mille visiteurs du monde entier dont d’importantes personnalités politiques, culturelles et religieuses sont attendus au pèlerinage annuel d’El Ghriba à Djerba les 22 et 23 mai 2019, annonce le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une conférence de presse sur le festival Helma, tenue au siège du département du tourisme à Tunis, le ministre a indiqué que des personnalités venant de Russie, des Etats-Unis, d’Angleterre, des Pays-Bas, de Belgique, d’Italie et d’autres pays ainsi que des Tunisiens qui n’ont pas visité le pays depuis longtemps et de grands hommes d’affaires, assisteront cette année au pèlerinage d’El Ghriba.

Trabelsi a souligné que le pèlerinage d’El Ghriba coïncidera cette année avec le mois de ramadan et ça sera donc une occasion pour faire valoir le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les religions en Tunisie.