Le ministère des Affaires culturelles informe, dans un communiqué publié lundi 6 mai 2019, que les artistes plasticiens tunisiens peuvent déposer leurs dossiers de candidatures pour l’obtention de trois bourses pour une résidence artistique de onze mois au Centre des Arts vivants de Radès, et ce à partir du 1er novembre 2019.

Les candidats intéressés doivent présenter leurs dossiers avant le 30 mai 2019 au ministère des Affaires culturelles – Direction de la formation et du recyclage, 4 rue de la Meuse Bellevue – 1009 Tunis.

Les ateliers ouverts intéressent les spécialités suivantes: peinture, céramique, tissage, sculpture, gravure et photographie.

Les dossiers de candidature doivent comporter une demande au nom du ministre des Affaires culturelles, une fiche de candidature (à retirer de la direction de la formation et du recyclage), un curriculum vitae, un projet de programme des travaux que compte réaliser le candidat durant son séjour au centre, un dossier comportant les œuvres récentes du candidat (sur divers supports) et articles de presse et deux enveloppes timbrées affranchies portant le nom et l’adresse du candidat.

Les candidats retenus doivent se consacrer pleinement à la réalisation de leurs activités artistiques dans des ateliers réservés à cet effet et durant toute la période de la résidence, précise le communiqué.