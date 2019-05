L’approvisionnement du marché, au premier jour du mois de Ramadan, dans le gouvernorat de Monastir, se poursuit à un rythme régulier. Tous les produits sont disponibles en quantité suffisante, assure Sihem Mabrouk, directrice régionale du commerce.

Les prix d’un kilogramme de pomme de terre varient entre 1 et 1,4 dinar, celui de la tomate entre 1,6 et 1,950 dinar.

Pour les carottes, les prix sont compris entre 1,2 et 1,5 dinar. Les prix du piment, en baisse, varient entre 1,2 et 1,5 dinar.

Le stock régional dispose de 444 mille œufs, par semaine. La viande de volaille est disponible en quantité importante. Le prix du poulet est de 5,7 dinars, alors que celui de l’escalope est en hausse. Il varie entre 11,5 et 14 dinars le kilogramme.

D’un autre coté, le prix d’un kilogramme d’agneau varie entre 24 et 26 dinars. Pour la viande de veau, le kilogramme varie entre 25 et 26 dinars.

Une quantité de viande rouge importée d’Espagne a été injectée, au niveau des grandes surfaces, à raison de 21 dinars le kilogramme de viande de veau et 22,5 dinars pour l’agneau.

Sur le marché de poisson, le prix du kilogramme de sardine est proposé entre 3, 5 et 4 dinars; le sparaillon (Sbares) entre 7,5 et 8,5 dt, la daurade (élevage) à 12,5 dt et le loup à 15 dt.

Au cours des trois derniers jours, 21 mille litres d’huile subventionnée ont été mis, quotidiennement, sur le marché. Cette opération se poursuivra au même rythme, durant la première semaine de ramadan, selon Sihem Mabrouk.