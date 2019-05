C’est avec le spectacle “Tago” que la Tunisie et la Corée ont célébré le cinquantenaire des relations diplomatiques, et ce lors de la soirée du 4 mai organisée par le ministère des Affaires culturelles et l’ambassade de Corée en Tunisie au Théâtre de l’Opéra.

Placé sous le thème “Battre les tambours pour éclairer le monde”, ce spectacle a offert un véritable voyage à travers le patrimoine musical coréen séculaire et qui se décline en une multitude d’expressions.

Les tambours en tant qu’instruments et en tant que pratique rythmique puisent dans un référentiel culturel où les croyances les plus ancestrales croisent la sensibilité de ce peuple dont la richesse de l’histoire lui a valu une place de choix dans la civilisation universelle.

Au Théâtre de l’Opéra, les rythmes des tambours ont retenti comme un appel à l’amitié renouvelé entre la Corée et la Tunisie dont les relations amicales sont très anciennes. Et c’est en signe de révérence à la paix et à la fraternité des idéaux communs aux deux peuples, que les artistes ont donné le meilleur de leur art combien difficile et jalousement conservé à travers les générations, au grand bonheur du public.