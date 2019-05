Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat ambitionne d’attirer 9 millions de touristes en Tunisie au cours de cette année, a indiqué René Trabelsi, précisant que les indicateurs d’évolution enregistrés chaque mois oscillent entre 25% et 30% pour tous les marchés, notamment pour le marché russe qui ne cesse de croître et pourrait dépasser l’objectif fixé de 750 mille touristes.

Trabelsi a fait remarquer que les obstacles auxquels fait face la compagnie nationale Tunisair n’impactent pas l’afflux des touristes mais nuisent à l’image du pays.

L’Etat va soutenir le transporteur national, en lui accordant un crédit pour l’acquisition de pièces de rechange et la mise à niveau de 8 avions non exploités, disant “qu’il ne faut pas trop critiquer le retard des vols enregistré par la compagnie Tunisair, pour seulement deux vols sur un total de 50″.

Concernant le pèlerinage de la Ghriba à Djerba (22 et 23 mai 2019), il a souligné que tous les préparatifs vont bon train, en termes d’organisation et de sécurité.

Plusieurs chaînes de télévision assureront la couverture de cet événement, celles du Brésil et de l’Argentine, en plus de la présence attendue de personnalités politiques nationales et internationales à cette grande manifestation religieuse et touristique.

Trabelsi a souligné que la Tunisie déploie des efforts pour faire réussir la saison touristique, notamment en termes de sécurité et de propreté, précisant que la réussite de cette saison est la responsabilité de tous les Tunisiens.

Il a relevé que le marché algérien est un marché important et le ministère lui accorde tout l’intérêt requis.

Ainsi, en 2018, le nombre des touristes algériens ayant visité la Tunisie a atteint 2,7 millions, dont 25% ont résidé dans des unités hôtelières et le reste ont choisi les locations familiales, mettant l’accent sur la nécessité de fournir les moyens de confort pour leur résidence en Tunisie.

” Aujourd’hui, la relance du tourisme tunisien est là, notamment avec l’amélioration du climat sécuritaire dans le pays, grâce aux efforts des agents de la sécurité et de l’armée nationales et à la faveur de la nouvelle image véhiculée sur la Tunisie.

Il a évoqué également le renforcement de la présence de la Tunisie aux salons touristiques mondiaux et l’organisation de plusieurs rencontres à l’étranger pour promouvoir la destination tunisienne, en montrant l’artisanat du pays, sa culture et ses prestations de services.

S’agissant de l’aide apportée aux établissements ayant subi des dégâts suite aux inondations enregistrées dans la région de Nabeul, il a indiqué que ce dossier fait l’objet d’un suivi, soulignant que les indemnisations seront versées prochainement aux hôteliers.