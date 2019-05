One Tech Holding a réalisé, vendredi 3 mai, une prise de participation dans le capital social de Sofia Technologies, ayant pour associé principal Sofia Holding du groupe Chaabouni, en vertu d’un protocole d’investissement signé entre les deux parties.

Selon One Tech Holding, cette prise de participation sera effectuée en deux étapes, par l’acquisition auprès de la société Sofia Holding, de 2162 parts sociales de Sofia Technologies et en seconde étape par la réalisation de différentes augmentations du capital social de Sofia Technologies, qui aboutiront à la détention par One Tech Holding de 51% du capital social et des droits de vote de Sofia Technologies, et ce avant la fin de l’année 2019.

A travers ce partenariat, One Tech Holding vise le développement de produits mécatroniques, le software embarqué et l’industrialisation de solutions innovantes pour le compte de ses clients, notamment les équipementiers automobiles.

Basée en Tunisie et en France, Sofia Technologies est une société de service IT spécialisée dans le développement des solutions cloud et internet des objets.