Les entrées touristiques en Tunisie durant les quatre premiers mois de l’année 2019, ont augmenté de 18% par rapport à la même période de l’année écoulée, pour s’élever à plus de 2,239 millions de personnes.

Selon des statistiques fournies par le ministère du Tourisme, cette hausse s’explique essentiellement par une relance au niveau de touristes venant des marchés européens (évolution de 22%, à fin mars), notamment les marchés britannique (140%), français (24%) et hollandais (13%).

De même, les marchés maghrébins -qui représentent 44% des entrées touristiques à cette date- ont connu un rythme croissant, puisque la Tunisie a accueilli, durant le premier trimestre 2019, environ 496 000 touristes Algériens et 473 000 Libyens.

Pour ce qui est des recettes touristiques, elles ont dépassé, à la date du 20 avril, un milliard de dinars, ce qui représente une hausse de 35%. En euro, les recettes ont évolué de 16,5%, avoisinant les 294 millions de d’euros.

Le nombre de nuitées a progressé de 17,9%, pour atteindre les 4,2 millions, avec une croissance variant entre 10% et 20%, selon les zones touristiques.

Selon le ministère, l’objectif est d’atteindre, d’ici fin 2019, un million de touristes français, 390 000 touristes allemands et 640 000 russes, ce qui permettra d’attirer 9 millions de visiteurs, en provenance des différents marchés émetteurs traditionnels et non traditionnels.