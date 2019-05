L’ancien ministre des Technologies de l’information et de la communication et de l’Economie numérique, Noomane Fehri, a appelé, jeudi 2 mai 2019, à la nécessité d’accélérer l’adoption du projet du nouveau code numérique, soumis actuellement à l’examen du conseil des ministres, afin de garantir la souveraineté digitale de la Tunisie.

“Ce projet, qui piétine trop, doit impérativement permettre de rassembler les structures de régulation existantes et les remplacer par un organisme central”, recommande-t-il, dans une déclaration à la TAP, en marge dune table ronde tenue à Tunis sur le thème “Souveraineté et résilience numérique: défis et tendances”.

“Ces structures comme l’Agence nationale de la sécurité informatique et l’Agence nationale de certification électronique sont totalement disparates et ne permettent pas de protéger les données nationales”, a-t-il fait observer, lors de cette rencontre organisée par la présidence de la République.

Cette table ronde permet l’échange d’expériences entre les experts tunisiens et ceux établis à l’étranger afin de renforcer la souveraineté numérique nationale.

Les participants sont appelés à discuter le cadre légal approprié à mettre en place afin d’assurer une protection virtuelle et mieux encadrer l’action des différents intervenants dans le secteur. Les recommandations issues de cette table ronde seront soumises à la Présidence du gouvernement.