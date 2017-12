Le ministre des Technologies de l’information et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, a souligné mardi l’impératif de se pencher sur l’examen du projet du nouveau code numérique qui remplacera le code des télécommunications et permettra, a-t-il dit de créer une réelle révolution sur le plan de numérisation de l’archive national.

Ce nouveau code, a-t-il ajouté, permettra également de surmonter l’entrave juridique qui ne reconnait pas la valeur juridique du document électronique et aura ainsi la même rigueur juridique que le document ordinaire.

Lors de sa participation à la célébration de la journée nationale des archives, le 9 décembre de chaque année, Maarouf a rappelé que c’est une opportunité qui se présente pour réaffirmer l’importance de l’effort déployé par le ministère dans le but de numériser l’archive nationale et ce dans le cadre du projet électronique qui se charge de gérer les correspondances devenues électroniques au niveau de 6 ministères dans l’attente de généraliser, en 2018, cette technologie au niveau d’autres ministères.

Pour sa part, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi a mis en relief le rôle de l’archive dans la mémorisation du patrimoine national rappelant à ce propos les efforts déployés par le secrétariat général du gouvernement et les archives nationales dans ce domaine.

Trabelsi a estimé que la gestion des documents et des archives avant l’avènement de l’ère numérique était possible avec l’usage des outils ordinaires mais aujourd’hui il est impossible sauf avec le recours à des systèmes électroniques intégrés. Trabelsi a signalé par la même occasion que la gestion des documents et des archives ne peut pas se contenter du papier après la prolifération des documents numériques.

Il convient de rappeler qu’un nouveau timbre postal a été édité à cette occasion en mémoire du réformateur Kheireddine Pacha et le défunt le dr Moncef Fakhfakh initiateur du programme national de gestion des archives.

Le directeur général des archives nationales de Tunisie, Hédi Jalleb a mis en relief à ce propos l’importance de cette nouvelle émission de timbre à l’initiative du ministère des affaires sociales et de l’office national de la poste.