Dix (10) projets privés de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) viennent d’obtenir l’accord de principe du ministère de l’Industrie et des PME.

Ces projets seront lancés par des sociétés et investisseurs tunisiens et permettront la production de 10 mégawatts (1 mégawatt par projet). Le coût global de l’investissement est estimé à plus de 30 millions de dinars. Chaque projet pourrait coûter entre 2,5 et 3 millions de dinars.

Ils seront installés dans les régions de Tataouine, Sfax, Béja, Kébili, Gabès et Sousse. Leurs promoteurs vont coopérer avec la STEG pour la vente de l’électricité produite, dans le cadre de contrats appelés Contrat d’achat d’électricité (Power purshase agreement “PPA”).

Selon de récentes études menées par l’Agence de Coopération Allemande (GIZ) et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), le secteur pourrait absorber 400 mille tonnes par an des combustibles alternatifs. et d’envisager d’ici 2030 un taux de substitution de 30%, valorisant ainsi 3 millions de tonnes de déchets traités et transformés en combustibles alternatifs.