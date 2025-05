La production nationale d’électricité a enregistré, à fin mars 2025, une légère hausse de 1% pour se situer à 4211 Gigawatt-heure (GWh) (y compris autoproduction renouvelable) contre 4175 GWh, à fin mars 2024, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

La production destinée au marché local a enregistré, par contre, une baisse de 2%. Ainsi, les achats d’électricité, principalement, de l’Algérie ont couvert 13% des besoins du marché local, à fin mars 2025.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 95% de la production nationale à fin mars 2025. L’électricité produite à partir de gaz naturel a enregistré une quasi stabilité.

La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 5,5%.

Par ailleurs, environ 300 MW de toitures photovoltaïques ont été installés à fin 2024, dans le secteur résidentiel et 323 autorisations ont été octroyées pour une puissance totale de 125MW dans les secteurs industriels, tertiaire et agriculture. La pointe a enregistré une hausse de 5% pour se situer à 3211 MW, à fin mars 2025 contre 3073 MW, à fin mars 2024.

Baisse de 2% des ventes d’électricité à fin mars 2025

Les ventes d’électricité ont enregistré une baisse de 2% entre fin mars 2024 et fin mars 2025. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une augmentation de 15%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré, par contre, une baisse de 3%.

Pour les ventes, basse tension, destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 62% de la totalité de la demande des clients haute tension (HT) et moyenne tension (MT), à fin mars 2025. La majorité des secteurs ont enregistré une baisse des ventes principalement le pompage agricole (-13%), les industries métallurgiques de base (-6%) et les industries du textile et de l’habillement (-6%) contre une hausse des ventes du l’industrie du papier et de l’édition (+22%) et l’industrie chimique et du pétrole (+6%).