Le Salon de l’artisanat et des produits du terroir tunisiens se tiendra les 28 et 29 juin 2019 à Deira, à Dubaï, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de la destination tunisienne dans le monde, aux plans culturel, touristique et économique.

Cette manifestation vise également à ouvrir de nouvelles perspectives au produit tunisien et à attirer des investissements dans le domaine de l’artisanat.

La coordinatrice générale du Salon, Lobna Ben Ismail, a rappelé lors d’une conférence de presse tenue mercredi 1er mai à Tunis que cette manifestation, organisée en coopération avec l’Office des tunisiens à l’étranger et le Centre d’affaires Tunisie, vise à renforcer le partenariat public-privé et réaliser un saut qualitatif dans le domaine touristique en Tunisie, dont l’identification et la promotion des métiers de l’artisanat à l’étranger.

Elle a affirmé que cette manifestation permettra aux artisans de nouer des contacts avec les hommes d’affaires et propriétaires d’entreprises d’artisanat et de saisir les opportunités qui se présentent sur les marchés du Golfe, européens et africains.

L’exposition tunisienne reflétera la richesse du patrimoine, des traditions et des créations tunisiennes dans différents domaines (textile, céramique, gastronomie…).

Elle a aussi évoqué les difficultés auxquelles fait face le secteur dont la faible commercialisation des produits de l’artisanat, appelant tous les intervenants à conjuguer leurs efforts et à optimiser leur coordination pour promouvoir l’artisanat tunisien.