Le parlementaire allemand, Peter Stein, a déclaré que l’Allemagne considère la Tunisie comme “son principal partenaire stratégique en Afrique”.

Reçu lundi 29 avril 2019 par le ministre tunisien de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani, le député, qui était accompagné d’une délégation allemande, a souligné la volonté de son pays de continuer de soutenir l’économie tunisienne dans différents domaines.

La rencontre a porté sur les moyens à même de renforcer le partenariat bilatéral dans certains secteurs porteurs comme les industries manufacturières et les énergies renouvelables et de contribuer au développement de l’infrastructure industrielle et technologique notamment dans les régions intérieures, selon le ministère de l’Industrie.

Feriani a, de son côté, souligné la nécessité d’investir dans les énergies renouvelables afin de réaliser le développement durable et de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, d’autant que, selon lui, le climat des affaires est devenu plus favorable avec l’amélioration de la situation sécuritaire et sociale.

Environ 200 entreprises allemandes sont implantées en Tunisie, générant plus de 60 mille postes d’emploi, selon le ministère.