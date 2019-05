René Trabelsi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a appelé à la nécessité de dynamiser l’activité de l’aéroport international Tabarka/Ain Draham afin de booster le tourisme dans la région du nord ouest.

L’activité de l’aéroport international de Tabarka/Ain Draham, inauguré en 1992 avec une capacité d’accueil de 200 mille voyageurs par an, est réduite à un ou deux vols par an.

Alors qu’il intervenait, lundi 29 avril, lors de la réunion du conseil régional du tourisme à Jendouba, Trabelsi a également appelé à renforcer le festival de Jazz à Tabarka et le rythme de réalisation des différents projets touristiques programmés.

Il s’agit, également, de régler la situation des hôtels fermés et des circuits touristiques non aménagés, outre les sites archéologiques abandonnés, selon des données publiées par le département du tourisme sur son compte Facebook officiel.

Le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de valoriser les ressources naturelles de la région, les sites archéologiques et historiques afin d’attirer un nombre plus important de visiteurs et de touristes dans le cadre du tourisme durable.