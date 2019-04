La Tunisie abritera du 10 au 12 mai 2019 la Coupe du monde du sabre féminin individuel et par équipes, une des épreuves de la Coupe du monde d’escrime, dont les preuves se dérouleront au palais des sports d’El Menzah et la finale dans un hôtel de la banlieue nord.

Selon la présidente de la Fédération tunisienne d’escrime, Zayda Doghri, 140 escrimeuses représentant 29 pays prendront part à ce tournoi avec leurs staffs techniques, médicaux et administratifs.

La sélection tunisienne sera représentée par ses meilleures escrimeuses qui se sont distinguées lors du championnat du monde cadettes et juniors en Pologne, parmi lesquelles la jeune Yasmine Daghfous, l’ex vice-championne du monde Azza Besbès (qui vient de retrouver sa forme).

“Cette coupe du monde est le premier tournoi de qualification aux jeux olympiques 2020 dans la catégorie du sabre féminin”, a précisé la présidente de la FTE, ajoutant que d’éminentes figures de l’escrime arabe, américain et mondial seront présentes à cette compétition.

Doghri s’est par ailleurs félicitée de la confiance regagnée par la Tunisie auprès des instances internationales et continentales depuis l’élection du nouveau bureau fédéral en 2016, et ce, a-t-elle précisé, grâce au climat de stabilité et aux bonnes performances des escrimeuses tunisiens à l’échelle internationale, ce qui a valu à la Tunisie l’honneur d’organiser les éditions 2017, 2018, 2019 et 2020 de la coupe du monde du sabre féminin.

Elle a rappelé que la Tunisie avait abrité le championnat d’Afrique 2018 et organisera la prochaine édition en 2020, tandis que l’Union arabe d’escrime a confié à la Tunisie l’organisation du championnat arabe seniors en décembre 2018 et le championnat arabe cadets et juniors en décembre 2019, sans oublier le prochain championnat méditerranéen prévu en 2020.