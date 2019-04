La Bourse de Tunis entame la séance de ce mardi 30 avril 2019 en situation quasi stable, où le Tunindex baisse légèrement de 0,09 % à 6 887,05 points, dans un faible volume d’échanges de 2,045 MTND.

A la hausse, UADH avance de 3,84 % à 1,35 TND suivi par les deux titres SOPAT et AMS qui ont gagné respectivement de 2,92% et 2,89 % à 2,11 TND et 0,71TND.

A la baisse, ASSAD recule de 2,98 % à 7,47 TND idem pour les titres SOTETEL et TELNET qui ont reculé respectivement de 1,89 % et 1,77 % à 6,20 TND et 11,05 TND.