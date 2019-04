Tous les indicateurs d’exploitation d’Attijari sont en progression. La banque poursuit sa politique de distribution généreuse. L’épisode des transferts litigieux est dissipé.

L’année 2018 est la deuxième année de réalisation du plan stratégique adopté par Attijari Bank. Lors de l’AGO de ce vendredi 26 courant le management, présent au grand complet, se réjouissait d’énumérer les performances de la Banque. C’est d’autant plus méritoire que la conjoncture actuelle est plutôt poussive et que la concurrence se fait plus rude.

Attijari Bank : un dividende de 2,200 dinars

Le management d’Attijari n’était pas peu fier de voir la banque se classer en tête de la place pour la troisième fois consécutive selon le classement de Bankers. Au plan commercial, la banque conforte sa position avec 14 % de part de marché. Le PNB d’Attijari est en hausse de 20,6% et le résultat net de 11,6%.

La banque a un ratio de transformation de 115 % pour un seuil règlementaire exigé par la BCT de 120%. Attijari peut poursuivre ses objectifs d’expansion, sans frustrer ses clients et sans gêner sa trésorerie. Les ratios prudentiels sont amplement respectés. Attijari possède un ratio Tier Cor 1 à 8,79 % pour un palier légal de 7 %. Et son Tier cor 2 est à 12,45 %, après distribution, pour un seuil règlementaire de 10%.

Attijari Bank a récolté pour ce début d’exercice, 32 % de l’additionnel de collecte d’épargne par ces temps de raréfaction des dépôts. Un motif de satisfaction pour l’enseigne qui exerce un effet d’appel qui ne se dément pas auprès de la communauté des épargnants.

Rappelons par ailleurs que l’IFC, filiale de la Banque Mondiale spécialisée dans le financement du secteur privé a octroyé un crédit de 40 millions d’euros à Attijari Bank.

Attijari Bank est en synergie profitable avec la maison mère laquelle renforce son réseau en Afrique et sa présence en Europe.

Le dividende a été fixé à 2,200 dinars par action avec mise en paiement à partir du 15 mai 2019.