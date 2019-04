Coopération économique :  Lassaad Laabidi plaide pour davantage de produits tunisiens sur le russe

Les exportations tunisiennes vers la Russie ont augmenté de 5,7 % durant l’année 2018 pour s’établir (en valeur) à 3,3 millions de dinars, a fait savoir, jeudi 25 avril, le président directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Lassaad Laabidi.

Recevant une délégation russe opérant dans les domaines de la production des équipements agricoles et produits phyto-pharmaceutiques ainsi que les engrais organiques afin d’améliorer le sol et la production biologique pour l’élevage du cheptel, Labidi a ajouté qu’en 2018 de nouveaux produits ont été exportés pour la première fois vers le marché russe, à l’instar du concentré de tomates (64 000 dinars), le liège (159 000 dinars), le carton (123 000 dinars) et le plastique (122 000 dinars).

Il faut maintenant mettre l’accent sur le renforcement de la présence sur le marché d’autres produits tunisiens, à l’instar de poivrons, de salades fraîches, de mollusques, de produits halieutiques frais et de pâtes alimentaires.

Il a fait remarquer, à ce propos, que le niveau de la coopération économique tuniso-russe n’est pas au niveau des relations politiques excellentes existant entre les deux pays et des opportunités offertes dans les différents domaines.

Laabidi précise que le volume des exportations tunisiennes vers la Russie ne dépasse pas 20 millions de dollars (soit l’équivalent 61 millions de dinars), alors que les importations vers ce pays s’élèvent à 500 millions de dollars (soit l’équivalent 1,4 milliard de dinars), soulignant l’intérêt de la Tunisie à renforcer ses relations avec la Russie à travers l’ouverture d’une ligne maritime entre la Tunisie et la Russie avec une moyenne de deux dessertes par mois.

Laabidi a appelé la partie russe qui effectue une visite de travail en Tunisie les 25 et 26 avril 2019 dans le cadre des travaux de la Commission mixte tuniso-russe, dirigée par la présidente du Conseil d’affaires russo-tunisien, Tatiana Sadofieva, à simplifier les procédures d’entrée des investisseurs et des produits tunisiens sur le marché russe et à bénéficier des incitations offertes par la Tunisie aux partenaires internationaux.

De son côté, Tatiana Sadofieva a évoqué la place qu’occupe les produits tunisiens sur le marché russe et la demande russe sur ces produits de haute qualité, soulignant à cet égard, la volonté des hommes d’affaires et des professionnels russes de renforcer le partenariat avec leurs homologues tunisiens et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat, notamment, dans les domaines du commerce, des transports, du tourisme et des technologies de la communication.

Il est à noter que le secteur des produits agricoles et des industries agroalimentaires occupe, en 2018, la première place des exportations tunisiennes sur le marché russe, avec une part d’environ 54,9 %, tandis que le secteur des industries diverses occupe le deuxième rang avec 38,6 % et le secteur du textile-habillement se place au troisième rang avec 3,5 %.