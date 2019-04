Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche annonce avoir fixé les prix de réception et la prime de livraison du blé dur, pour la saison 2018/2019, à 82 dinars le quintal et du blé tendre à 59 dinars.

Dans un communiqué publié mercredi 24 avril 2019, le département de l’Agriculture précise que les prix de réception de l’orge et du triticale ont été fixés à 53 dinars le quintal.

La nouvelle liste des prix comporte les augmentations annoncées par le gouvernement en vue de garantir les équilibres et la pérennité de la filière des céréales et d’œuvrer à améliorer les revenus des agriculteurs.

Il est à noter que le gouvernement a décidé d’accroître les prix de céréales, pour la saison 2018/2019, de 7 dinars le quintal du blé dur, de 5 dinars le quintal du blé tendre et de 3 dinars le quintal de l’orge et du triticale.