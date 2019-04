Les participants au forum économique tuniso-grec, qui s’est déroulé mardi 23 avril 2019, ont appelé à la nécessité de renforcer les liaisons aériennes et maritimes directes entre la Tunisie et la Grèce afin de développer leur coopération économique.

En effet, le volume des échanges entre Tunis et Athènes pas n’a pas dépassé les 341 500 euros en 2018, selon le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Le montant des exportations de la Tunisie vers la Grèce est estimé à seulement 48 500 euros, d’après le CEPEX; exportation composées de produits dérivés du pétrole (41,8 %) et de ciment “Clinker” (8,4 %).

Les importations tunisiennes en provenance de la Grèce se sont élevées à 293 200 euros en 2018, et sont composées de produits pétroliers raffinés et de pétrole brut (plus de 50%).

Dans ce cadre, le forum a constitué une occasion d’explorer les opportunités économiques entre les deux pays. Et c’est ainsi que certains intervenants ont appelé à saisir la reprise économique en Grèce depuis 2017, après six années de contraction liée à la crise d’endettement qui s’est déclenchée en 2010.

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères grec, Terens Nikolaos Quick, a souligné que la reprise des liaisons aériennes directes entre la Tunisie et la Grèce à partir de juin 2019 (après une suspension de 7 ans) s’inscrit dans le cadre de cette reprise économique.

“La coopération économique entre la Grèce et la Tunisie ne reflète pas l’image de leurs relations politiques exemplaires malgré l’existence de plusieurs domaines importants dans lesquels il est possible pour les deux pays de nouer et de renforcer des partenariats”, a-t-il regretté.

Il a formulé l’espoir de voir s’ouvrir des lignes maritimes directes entre la Tunisie et la Grèce.

Son homologue tunisien, Sabri Bachtobji, dira que le lancement de lignes maritimes directes avec n’importe quel pays ne peut être que bénéfique.

“Il existe un terrain favorable au développement des relations économiques entre la Tunisie et la Grèce”, a ajouté Bachtobji, rappelant l’existence de plusieurs accords entre les deux pays dont le mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération économique bilatérale signé dans le cadre de ce forum.

Quant au secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie d’Athènes, Babis Moraitis, il espère que les séances de travail tenues, dans le cadre de ce forum, pourront aboutir à de partenariats entre les hommes d’affaires et chefs d’entreprise des deux pays.

En marge de ce forum organisé au siège du patronat tunisien (UTICA), un mémorandum d’entente portant création d’un Conseil des affaires tuniso-grec a été signé. Ce conseil sera présidé par Slim Ghorbal, membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.