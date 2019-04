Un site spécialisé dans le transport aérien indique que « la compagnie américaine United Airlines a demandé les autorisations pour lancer, l’hiver prochain, une nouvelle liaison entre New York et Le Cap, sa première destination en Afrique du Sud », mais qui constituera également sa première route vers l’ensemble du continent africain.

Ainsi, en cas d’obtention dudit sésame, explique air-journal.fr, la compagnie américaine proposera, dès le 15 décembre 2019, trois vols hebdomadaires entre Newark-Liberty –sa base- et l’aéroport du Cap.

Le journal affirme que United Airlines «… sera sans concurrence sur cette route », en ce sens que South African Airways et Delta Air Lines relient Johannesburg respectivement à New York-JFK et Atlanta.

Cité dans un communiqué, Patrick Quayle, vice-président international de la compagnie de Star Alliance, déclare : « Nous cherchons toujours des moyens d’étendre notre réseau international de lignes leader du secteur pour offrir à nos clients des options plus pratiques. Nous sommes ravis d’annoncer l’ajout de l’Afrique à notre offre de routes mondiales ».

A rappeler que United Airlines avait quitté l’Afrique en juin 2016, mettant fin à sa liaison entre Newark et Lagos au Nigeria.