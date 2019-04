Publiée par “Perspectives Editions”, l’étude de Rania Chebbi intitulée “Protection des lieux de culte non musulmans” propose un état des lieux sur le cadre juridique de la protection des lieux de culte non musulmans à la lumière de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014.

Deux parties composent ce livre de 176 pages. Dans la première partie “Une protection actuelle sélective des lieux de culte non musulman”, Rania Chebbi met en lumière le cadre législatif relatif au culte israélite et chrétien en pointant l’absence de réglementation pour les autres lieux de culte à l’instar des églises protestantes et orthodoxes de Tunisie.

Dans la deuxième partie “Vers l’amélioration de la protection des lieux de culte non-musulmans”, l’auteure propose plusieurs pistes pour mieux protéger ces lieux en les classant notamment dans la catégorie du patrimoine culturel immobilier.

Le classement des lieux de culte non musulmans, en particulier ceux qui ne sont plus fonctionnels à l’exemple des synagogues du Sahel dans une démarche de tourisme culturel, permettra la mise en valeur de l’histoire riche et multiculturelle de la Tunisie.

En s’appuyant sur l’article 6 de la Constitution tunisienne qui stipule que “l’Etat protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l’exercice des cultes”, Rania Chebbi invite à dépasser les limites du cadre juridique actuel et invite à une meilleure protection des lieux de culte non musulmans dans une approche égalitaire avec la religion musulmane de l’Etat.

Diplômée de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Rania Chebbi est chargée de projets au bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières (RSF). En 2014, elle a publié une étude sur la protection juridique des lieux de culte non musulmans dans un ouvrage collectif sur les libertés religieuses en Tunisie sous la direction du professeur Wahid Ferchichi.