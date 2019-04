Une consultation sur le projet de transport d’électricité à Gabès a été lancée, vendredi 19 avril. Ce projet comprend plusieurs axes, dont l’installation d’une ligne à haute tension sur 17 Km, afin d’alimenter en électricité la station de dessalement d’eau de mer à Zarrat.

La fin des travaux, dont le coût s’élève à 7 millions de dinars, est prévue pour janvier 2021.

Il s’agit également d’aménager une station de transport d’électricité à haute tension à Ben Guerdane pour renforcer le réseau de distribution à Tataouine.

Le projet porte aussi sur la construction de deux stations de transport d’électricité -pour des coûts respectifs de 20,5 millions de dinars et 21 millions de dinars- qui seront opérationnelles en janvier et février 2022, ainsi que des réseaux de distribution pour un coût de 5 millions de dinars et 4 millions de dinars qui entreront en service respectivement en mai et août 2021.