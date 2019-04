Les quantités de papiers nécessaires à l’impression des cahiers et livres scolaires pour la saison 2019-2020 sont assurées grâce à la relance de la production de l’usine de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA) qui a produit 741 tonnes de papier en deux semaines. C’est ce qu’a indiqué Taoufik Abbes, chef du cabinet de ministre de l’Industrie, en visite au siège de la société à Kasserine.

La production de l’usine, dont la chaudière thermique était en panne depuis décembre 2018, devrait atteindre les 1 000 tonnes en avril, a-t-il ajouté. La société compte également importer 3 mille tonnes de la pâte d’Alfa pour fournir 3 mille tonnes de papiers.

Le processus d’industrialisation sera poursuivi pour assurer les besoins en cahiers et livres scolaires à la rentrée 2019-2020.

La SNCPA, créée en 1980, produit près de 25 mille tonnes de papiers d’impression et d’écriture, mais sa capacité de production a régressé depuis 2008 en raison de l’obsolescence de ses équipements et aux difficultés financières auxquelles elle fait face.

Le gouvernement avait, auparavant, recommandé d’entretenir la chaudière thermique âgée de 48 ans et de la remettre en marche dans les plus brefs délais et jusqu’à son renouvellement prévu en septembre ou octobre 2019.

Le directeur général de la Société, Labid Ghodhbani, a déclaré, pour sa part, que suite à un appel d’offres international un contrat avec un fournisseur étranger a été signé, en vertu duquel une nouvelle chaudière sera installée entre avril et septembre 2019.

La société a entamé, le 5 avril 2019, la fabrication du papier après avoir achevé l’opération d’entretien de la chaudière.