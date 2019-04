La Bourse de Tunis termine quasi stable la séance de vendredi, l’indice boursier, Tunindex affiche un léger repli de 0,04 % à 6 945,24 points, dans un volume transactionnel de l’ordre de 3,014 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

La balance des variations a été quasi équilibrée, faisant apparaître 22 valeurs en hausses contre 20 baisses.

Le titre SOTIPAPIER a réalisé le plus gros volume de la séance, drainant 0,771 MD de ses capitaux, l’action s’est échangée à 6,59 dinars(D), soit une perte de 0,45 %.

Dans le vert, SIPHAT enregistre la meilleure performance de la séance (+ 4,51 %) à 5,56 D, tout comme pour les titres MPBS et Tawassol Group Holding qui ont augmenté respectivement de 3,64 % et 3,33 % à 5,69 D et 0,31D.

Idem pour les titres ATB et STAR qui ont progressé respectivement de 3% et 2,99 % en se monnayant à 3,09 D et 137,51 D.

Dans le rouge , le titre SOTRAPIL abandonne 4,50 % à 15,90 D ,suivi par DELICE HOLDING et ESSOUKNA qui ont perdu respectivement 2,85 % et 2,77 % à 11,90 D et 2,10 D.

De même, le titre SERVICOM a affiché une régression de 2,66 % à 0,73 %, tout comme SOTUMAG qui a reculé de 2,45 % à 2,38 D.