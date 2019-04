Entre 7 et 8 mille visiteurs sont attendus, les 22 et 23 mai 2019, à Djerba, pour le pèlerinage de la synagogue de la Ghriba à l’île de Djerba (sud de la Tunisie), soit le double par rapport à l’année dernière, a déclaré mardi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat René Trabelsi.

Le ministre, qui effectuait une visite à Djerba, a ajouté que de nombreux journalistes, des personnalités politiques, religieuses et du monde des arts et de la culture de plusieurs pays, dont la Russie et les Etats-unis seront présents à ce rituel annuel de deux jours.