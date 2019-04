Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constant) une baisse à l’export de 3,4% et à l’import de 5,1%, au cours du premier trimestre de l’année 2019 par rapport à la même période de 2018, selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique (INS) publiés lundi 15 avril 2019.

Quant aux prix, ils ont augmenté respectivement de 20,5 % pour les exportations et de 20,4 % pour les importations, explique l’institut dans un bilan sur le commerce extérieur à prix constant au titre du mois de mars 2019.

En valeurs courantes, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur se sont élevées à 11,846 milliards de dinars en exportations et à 15,820 milliards de dinars en importations, durant le premier trimestre de 2019, enregistrant ainsi des hausses respectives de 16,3 % à l’export et de 14,3 % à l’import.

Pour ce qui est de l’évolution du commerce extérieur hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 20,6 % et à l’import de 19,7 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 17,7 % à l’export et de 24,8 % à l’import, durant le premier trimestre de l’année courante.

L’institut national de la statistique révèle que les exportations en volume ont baissé de 2,5 % dans le secteur du textile/habillement et cuir et de 3,6 % dans le secteur des industries mécaniques et électriques.

Cette baisse a également été observée dans le secteur de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire (19,6 %).

Par ailleurs, les exportations du secteur de l’énergie ont augmenté en volume de 11,6 % et celle des mines (phosphates et dérivés) de 23,9 %.

S’agissant des importations, l’évolution en volume a été marquée par une baisse au niveau de la majorité des secteurs, essentiellement pour le secteur des phosphates et dérivés de l’ordre 32,9 % et celui de l’énergie (11,3 %).