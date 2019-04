Selon Slim Saadallah, le président de l’Organisation pour la protection du consommateur, le chef du gouvernement s’est engagé à approvisionner le marché en quantités suffisantes d’huile végétale subventionnée à partir de la semaine du 22 avril 2019. Cet engagement fait suite à une pénurie de ce produit destiné aux classes défavorisées constatée depuis plusieurs semaines.

Il a fait cette déclaration à la presse au terme d’une réunion avec le chef du gouvernement à Dar Dhiafa Carthage.

Et Saadallah de préciser: ” le chef du gouvernement a assuré que tous les produits de consommation essentiels seront disponibles pendant la période de jeûne et l’intensification des opérations de contrôle économique menées en partenariat entre les ministères concernés et l’Organisation de défense des consommateurs afin de suivre les opérations d’approvisionnement et d’atténuer le monopole et la spéculation sur les prix “, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse au terme d’une réunion avec Youssef Chahed à Dar Dhiafa Carthage.

Saadallah affirme également avoir discuté avec le chef du gouvernement ” des conditions de vie difficiles du consommateur tunisien quelques jours avant le mois de Ramadan, à la lumière de la pénurie constatée au niveau de certains produits de consommation tels que les œufs et le lait, ainsi que des prix élevés pour d’autres, notamment la pomme de terre “.