La Bourse de Tunis a terminé quasiment stable ce lundi. L’indice boursier, Tunindex a enregistré une légère baisse de 0,07 % à 6 948.31 points , traitant un volume transactionnel de 4,474 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le titre UNIMED, poursuit son ascension ( +5.10 % ) à 10,91D, drainant 0,760 MD de ses capitaux, suivi par TAWASSOL GROUP HOLDING qui a gagné 3,70 % à 0,28D.

A la hausse également, SAH grimpe de 2,89 % à 11D Idem pour les titres OFFICE PLAST et UIB qui ont grignoté respectivement 2,80 % et 2,35 % en s’échangeant à 2,57 D et 21,70 D .

A l’inverse, SERVICOM chute de 3,61 % à 0,80D, suivi par SANIMED et SPIDIT qui ont perdu respectivement de 2,94 % et 2,53 % à 1,65 D et 10,01D.

HEXABYTE s’est monnayé à 5,85D, soit une perte de 2,50%, tout comme le titre TUNIS RE qui a reculé de 2,40 % en s’échangeant à 7,31D.