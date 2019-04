La Tunisie abritera, les 23 et 24 avril 2019, le premier Forum international des hommes et femmes d’affaires pour l’investissement et le commerce entre les pays, lequel forum porte le slogan ” Vers de nouveaux horizons pour l’investissement et la coopération internationale “.

La présidente de l’Association de la femme arabe, Wajiha Jebali, a souligné, lundi 15 avril, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, que le Forum accueillera environ 75 hommes et femmes d’affaires étrangers (russes, italiens, algériens, libyens, saoudiens, omanais, émiratis et koweïtiens), ainsi que 160 hommes d’affaires tunisiens.

Selon Jebali, lors de cette rencontre, une annonce sera faite sur le lancement par un investisseur tunisien d’une banque africaine, laquelle regroupera 14 pays africains et sera dotée d’un capital de l’ordre de 300 millions d’euros.

Elle a fait savoir que le forum misera sur les opportunités d’investissement dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et des énergies renouvelables en Tunisie. Il sera une occasion, aussi, pour promouvoir le climat d’affaires dans le pays et les privilèges accordés aux investisseurs.

Dans ce cadre, elle a réitéré l’impératif de conjuguer tous les efforts des opérateurs économiques et des associations pour attirer les investissements étrangers et donner une image positive sur la Tunisie, au lieu de se contenter des actions engagées par le gouvernement.

Quant au président du Conseil suprême des hommes d’affaires, Abdelhafidh Sakroufi, il souligne que le forum sera une opportunité pour attirer d’importants investissements étrangers, au vu de la participation de la Banque d’affaires internationale, laquelle réserve une enveloppe de 5 billions de dollars pour la réalisation des projets en Afrique.

Il a fait savoir, en outre, que des producteurs internationaux du Maroc et d’Espagne prendront part au forum, pour étudier la possibilité de tourner un film sur la fondatrice de Carthage, Elissa.

L’administration tunisienne est appelée, a-t-il dit, à coopérer davantage avec les hommes d’affaires, afin de faciliter les procédures de réalisation de projets et d’attraction d’investissements.

A noter que le premier Forum international des hommes et femmes d’affaires pour l’investissement et le commerce entre les pays sera organisé à l’initiative du Conseil suprême des hommes d’affaires et de l’Association de la femme arabe.