La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), en collaboration avec son homologue d’Abuja et l’ambassade du Nigeria en Tunisie, organise un forum d’affaires tuniso-nigérian, et ce le 2 novembre 2021 dans les locaux de la CCI de Sfax.

Objectif visé : sensibiliser les exportateurs tunisiens quant à l’importance des opportunités offertes par le marché nigérian, indique une note de la Chambre.

La CCIS explique par ailleurs que le forum est conçu sous forme des rencontres d’affaires multisectorielles entre les hommes d’affaires tunisiens et la délégation nigériane. D’ailleurs, il est prévu une présentation du marché nigérian en présence de l’ambassadeur du Nigeria à Tunis.

En outre, des visites d’entreprises sont également programmées.