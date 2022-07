Forum économique algéro-égyptien  : A la recherche d’un partenariat économique efficace

Le Forum d’affaires algéro-égyptien se tient à Alger sous le thème « Algérie/Egypte: Une histoire et des dénominateurs communs au service d’une coopération économique prometteuse ». Il est organisé par la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (30 juin – 1er juillet 2022), et co-présidé par Aïmene Benabderrahmane et Moustapha Madbouli, respectivement les Premiers ministres des deux pays.

La rencontre a notamment permis de présenter l’état des lieux sur le climat des affaires dans les deux pays, avec des projets modèles couronnés de succès, selon la presse algérienne.

Kamel Rezig, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, était tout heureux d’annoncer que « l’Algérie était pour l’établissement d’un partenariat économique efficace entre les entreprises algériennes et égyptiennes ».

Pour ce faire, il a invité les hommes d’affaires égyptiens à “renforcer leur présence en Algérie et à concourir ensemble à hisser les relations économiques et commerciales à de nouvelles perspectives et des niveaux reposant sur le principe gagnant-gagnant”, rapporte APS.

Selon APS, les échanges commerciaux entre les deux pays s’élevaient à 787 millions de dollars US en 2021, chiffre qualifié par le ministre algérien de modeste par rapport au potentiel existant, et qui plus est fait ressortir un déficit de la balance commerciale bilatérale au bénéfice de l’Egypte de 425 millions de dollars.

Par ailleurs, Kamel Rezig a fait état des «… efforts consentis par l’Algérie pour revoir le dispositif régissant l’investissement, à commencer par la suppression de la règle 49/51 (à l’exception des secteurs stratégiques) jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi sur l’investissement devant bientôt entrer en vigueur ».