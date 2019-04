Une convention pour la création à Tunis d’un bureau régional de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord a été signée lundi 15 avril, entre la Tunisie et cette organisation, par le billet respectivement.du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et de la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo.

“Le choix de Tunis pour le bureau régional de l’OIF reflète la place qu’occupe la Tunisie à l’échelle régionale mais aussi internationale”, a tenu à souligner Jhinaoui lors d’une déclaration conjointe à l’issue de la réunion.

Sur un autre plan, Jhinaoui a relevé que les deux parties se sont mises d’accord pour organiser le 18e Sommet de la Francophonie durant la 2e semaine du mois de novembre 2020.

” Nous avons également convenu des mesures à prendre pour que ce Sommet historique qui marque le 50e anniversaire de la Francophonie aboutisse à des résultats importants pour la relance et le développement de la Francophonie “, a souligné Jhinaoui.

Pour ce faire, un projet de décret gouvernemental a été soumis à la présidence du gouvernement pour la création d’un comité national d’organisation dudit Sommet. Ce comité sera présidé par le ministre des Affaires étrangères et regroupera des représentants de tous les départements ministériels. Il sera composé de plusieurs commissions chargées des différents aspects relatifs au Sommet, comme le transport, etc.

Un comité exécutif sera également attaché au comité national, en vertu du même décret gouvernemental. Il focalisera sur le contenu et les documents du Sommet ainsi que sur les événements parallèles, notamment culturels. Il regroupera des personnalités du secteur de la culture et de l’enseignement ainsi que des académiciens. Ce comité national sera le vis-à-vis de la Tunisie auprès de l’OIF.

Un comité mixte Tunisie-OIF chargé de l’organisation et de la coordination du sommet sera également créé.

” D’ici le mois de mai 2019, nous soumettrons à la secrétaire générale de l’OIF deux propositions de thèmes principaux autour desquels se développera le Sommet “, a précisé Jhinaoui.

“La Tunisie est fière de reprendre le flambeau de Habib Bourguiba, un des pères fondateurs de l’OIF, et d’organiser ce Sommet historique “, a lancé Jhinaoui pour qui l’OIF peut toujours compter sur l’appui de la Tunisie pour que ses efforts de réforme et de restructuration débouchent sur des résultats importants capables de rendre cette organisation plus efficiente et plus forte.

La secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a, pour sa part, indiqué que cette visite donne le signal pour le début de la préparation du Sommet de la Francophonie, prévu pour le mois de novembre 2020.

Pour elle, ce Sommet qui accueillera 88 gouvernements et Etats s’inscrit dans un contexte très particulier qui est aussi un contexte de retour sur la fondation de cette organisation. ” Ce Sommet qui sera organisé dans le pays de feu Habib Bourguiba, un des pères fondateurs de l’organisation, aura lieu dans un contexte international de réflexion sur l’utilité des organisations telles que la Francophonie “, a-t-elle estimé.

Selon elle, il s’agit d’un Sommet de réflexion et de refocalisation pour l’OIF. ” L’OIF est en train de se restructurer et de trouver des activités et des actions précises qui répondent aux exigences de nos populations “, a-t-elle ajouté.

Sur l’implantation du bureau régional de l’OIF pour l’Afrique du nord, Mushikiwabo a révélé que les équipes seront en place dans quelques semaines afin d’accélérer la mise en place de ce bureau qui participerait à la préparation des travaux du sommet.

Au-delà du 50e anniversaire de l’OIF et de l’implantation de son bureau régional à Tunis, la Francophonie compte beaucoup sur la Tunisie dans cette réflexion sur les ajustements nécessaires à cette organisation après 50 ans d’existence et sur ses perspectives pour l’avenir.

Cette rencontre, a-t-elle ajouté, a également été une occasion pour évoquer des sujets très importants qui devront faire partie des discussions lors du Sommet 2020, notamment des thèmes très proches de la jeunesse comme le numérique, l’égalité femme-homme, etc.

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, effectue une visite de travail en Tunisie du 14 au 16 avril 2019, à l’invitation du chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, la première visite en Tunisie depuis sa prise de fonction à la tête de l’OIF.