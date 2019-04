Les professionnels de la photo en Méditerranée seront au rendez-vous début mai 2019 pour un marathon photographique à Haouria, coquette ville côtière tunisienne située à la pointe extrême du nord-est de la presqu’île du Cap Bon.

En effet, les photographes venus de 14 pays méditerranéens seront réunis les 2, 3 et 4 mai, dans le cadre du “Forum méditerranéen de la photographie” à Haouaria, placé sur le thème ” Message de paix “.

L’Espagne sera l’invité d’honneur de cette manifestation organisée à l’initiative du Forum Hermaia dans la ville de Haouaria, une association culturelle fondée en 2011, active dans le domaine de la culture et des arts.

Le Forum se tiendra en partenariat avec la Maison de la jeunesse de la région et bénéficie du soutien du ministère des Affaires culturelles et celui des de la Jeunesse et des Sports.

Le programme de cet événement dédié à l’image a été présenté au cours d’un point de presse tenu vendredi à la Maison de la culture Ibn Rachiq à Tunis. Outre une exposition sur ” la photographie créative en noir et blanc “, l’histoire de la photographie avant l’avènement du numérique sera visible dans le cadre d’ateliers sur les grandes étapes du développement des techniques en usage dans la photo.

Côté tendances photographiques, la manifestation vise à faire connaitre aux photographes les dernières créations en photographie professionnelle et leur permettre de développer leurs compétences techniques. Des ateliers de formation seront organisés pour les participants qui exploreront la beauté et la richesse de la région à travers leurs objectifs.

Partant du rôle grandissant de l’image, le line-up prévoit des rencontres autour de la photo en tant qu’outil pour la diffusion des valeurs de la paix et de rejet de l’extrémisme. Un photographe espagnol donnera des conférences autour du programme d’enseignement de la photographie en Catalogne et l’histoire de la photographie créative dans son pays.

La clôture de la manifestation se fera en musique autour d’un spectacle de tango et de flamenco dans la pure tradition espagnole.

Des prix seront décernés par un jury de 6 membres pour les gagnants dans les deux compétitions prévues, dont la première aura pour thème ” Message de paix “. Les lauréats se verront attribuer trois prix dont la valeur respective est de 1 000 dinars pour le premier, 750 dinars pour le second et 500 dinars pour le troisième gagnant.

L’autre compétition sera autour du thème “La Tunisie aux yeux de sa jeunesse”. Le premier gagnant aura un appareil photographique numérique alors qu’un Smartphone sera offert pour le second et un Ipad pour le troisième lauréat.

Oussema Belhdj Fraj, coordinateur général du Forum Méditerranéen de la photographie, à Haouaria, a évoqué la volonté de ” développer le projet d’une ville ouverte sur les différentes cultures à travers la présence de photographes des deux rives de la Méditerranée “.

Selon les organisateurs, le Forum devra constituer un pont d’échange entre participants de l’espace méditerranéen et une vitrine pour le riche patrimoine culturel et environnemental de la région et de la Tunisie en général en tant que terre d’accueil, de tolérance et d’ouverture sur l’autre. L’ultime objectif est aussi d’ouvrir de nouveaux horizons pour la promotion du tourisme dans cette ville connue pour ses grottes datant de l’époque punique, déjà classées ” site culturel national “.

Les invités auront la possibilité d’immortaliser en image la beauté de ce coin entre mer et montagne, refuge pour une multitude d’oiseaux migrateurs