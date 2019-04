Les équipes de contrôle économique relevant du ministère du Commerce ont relevé, au cours du premier trimestre 2019, 13.080 infractions.

Selon un communiqué publié vendredi 12 avril par le ministère du Commerce, ces infractions concernent la concurrence déloyale et la fraude commerciale (4938 infractions), le manque de transparence des opérations commerciales (4.629 infractions), les dépassements des prix et monopoles (3.026 infractions) et la manipulation du système de subvention (487 infractions).

Les équipes de contrôle relevant de la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques relevant du ministère du commerce ont réalisé, au cours de la même période, 978 opérations de saisie des produits et marchandises dont 655 tonnes de légumes et fruits, 21 tonnes de viandes, poissons et volailles, 1.655 tonnes de produits subventionnés, 68 mille litres d’huile végétale subventionnée outre que des produits alimentaires et industriels.

Le ministère du commerce a publié, également, 33 décisions de fermeture de locaux commerciaux et 126 décisions d’interdiction d’approvisionnement en produits subventionnés ciblant 90 boulangeries et 36 commerces de détails dans les différentes régions du pays.