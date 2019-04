“La Valorisation du Patrimoine et le Développement du Tourisme à travers les Industries Créatives Numériques” est thème choisi par le Ministère des Affaires Culturelles pour la célébration de la 28ème édition du Mois du Patrimoine qui se tiendra du 18 avril au 18 mai 2019.

Le coup d’envoi sera donné cette année à partir du site archéologique de Makthar (gouvernorat de Siliana), et ce, le jeudi 18 avril 2019 qui coïncide avec la célébration de la Journée Internationale des Monuments et des Sites.

La Clôture, quant à elle, se déroulera au Palais Ksar Said, le samedi 18 mai 2019 qui coïncide avec la célébration de la Journée Internationale des Musées.

La programmation détaillée de la célébration du mois du patrimoine dans les différentes régions du pays n’est pas encore annoncée par le ministère des affaires culturelles.

La Tunisie célèbre comme chaque année le mois du patrimoine du 18 avril au 18 mai. Durant un mois, une série de festivités, d’activités et de rencontres culturelles est au rendez vous dans le but de valoriser le patrimoine matériel et immatériel du pays.

Pour rappel, l’ouverture officielle de la 27ème édition du mois du patrimoine, placée en 2018 sous le thème “les valeurs universelles du patrimoine culturel tunisien”, s’est déroulée au temple des eaux de Zaghouan.