La Bourse de Tunis clôture la séance de jeudi sur une note négative. Le Tunindex a perdu 0,27 % à 6 913,64 points dans volume d’affaires morose de l’ordre de 3,265 MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le bas faisant apparaître 28 valeurs baissières contre uniquement 16 hausses.

SFBT termine en baisse de 0,65 %, à 22,85 dinars (D) , drainant un volume de capitaux de 0,507 MD .

Dans le vert, CARTHAGE CEMENT s’est hissé de 3,66 %, à 1,13 D , suivi par TUNISIE VALEURS et ASSURANCE SALIM qui gagnent respectivement 3,55 % et 3,07 % en s’échangeant à 37.90 D et 26.50 D.

Dans le rouge, SOPAT chute de 4,52 %, à 2,11 D, suivi par STAR et SPIDIT qui ont baissé respectivement de 3,0 % et 2,62 %, à 139,68 D et 10,0 D.

HEXABYTE a vu son cours perdre de 2,50 %, à 5,85 D, tout comme le titre CELLCOM qui s’est replié de 2,42 % en s’échangeant à 1,61 D .