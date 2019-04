La distribution de bouteilles de gaz sera suspendue dans le commerce de gros les 22, 23 et 24 avril 2019, a annoncé jeudi, la chambre nationale syndicale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de ses adhérents tenue mercredi, au siège de l’UTICA, la chambre a expliqué sa décision par l’accumulation des problèmes dans le secteur et le non respect des accords conclus entre la Chambre nationale et l’autorité de tutelle (ministère de l’industrie), en décembre 2018, auxquels s’ajoute la dernière augmentation des prix des hydrocarbures, qui n’a pas été suivie d’une augmentation automatique de la prime de distribution.

En raison de cette situation, les grossistes en bouteilles de gaz ont “subi des pertes flagrantes qui rendent impossible, la poursuite de leur activité”.

Partant, les professionnels du secteur réclament une augmentation de 160 millimes de la prime de distribution et l’institution d’une augmentation automatique de cette prime, à chaque augmentation des prix des hydrocarbures.