Son projet sociétal touche 3 gouvernorats du sud.

Une cérémonie festive s’est tenue mardi 10 avril 2019 à l’occasion de l’inauguration du laboratoire informatique ATB au lycée secondaire Taher El Hadded d’El Hamma (gouvernorat de Gabès), et ce en présence du gouverneur de Gabès, Mongi Thameur, du directeur central du retail de l’Arab Tunisian Bank, Bilel Darnaoui, du commissaire régional de l’éducation, Lotfi Chibani, la directrice de la communication, Anissa Saadaoui, et la directrice marketing, Sonia Abdennebi.

A préciser que le laboratoire informatique ATB est une salle aménagée par la banque avec un kit complet comprenant un matériel dernier cri à la pointe de la technologie, une dizaine d’ordinateurs, le soft, un écran géant tactile, deux scanners, deux imprimantes, la logistique, la maintenance et même une formation dispensée aux enseignants.

Ce projet pilote d’installation de laboratoires informatiques dans les établissements scolaires s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée en juin 2017 entre l’ATB et le ministère de l’éducation nationale.

Cette convention stipule que l’ATB, qui ne veut pas être une banque comme les autres, s’engage à soutenir le programme national de numérisation de l’enseignement pour améliorer les performances et le niveau du système éducatif et ce en dotant les établissements scolaires des zones défavorisés de ce genre de laboratoire informatique.

A l’occasion de cette inauguration, Mongi Thameur a tenu à exprimer sa satisfaction du lancement de ce laboratoire informatique qui va permettre aux élèves d’accéder aux nouvelles technologies. Il a aussi rappelé aux élèves présents l’importance de préserver un tel bijou de technologie afin de profiter au maximum de l’opportunité que représente le laboratoire.

Le directeur central du retail de l’Arab Tunisian Bank, Bilel Darnaoui, a quant à lui tenu à remercier «la direction du lycée, ses professeurs, ainsi que toute personne ayant contribué de loin ou de près à la réalisation du laboratoire».

Il a rappelé que cette opération entre dans le cadre du rôle citoyen et sociétal de la banque, notamment dans l’encadrement des jeunes. L’objectif ultime étant de contribuer explicitement et d’une manière efficiente à l’amélioration du niveau de l’enseignement dans le pays, mais aussi à consolider la position de l’ATB en tant que banque citoyenne qui ne cesse de jouer un rôle d’acteur responsable ouvert sur son environnement et perspicace quant à l’amélioration des conditions d’accès à l’éducation.

Communiqué