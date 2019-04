Le 1er Salon régional de l’agriculture et de l’élevage “AGRINORD 2019” se déroulera du 11 avril au 14 avril 2019 au centre des expositions de Béja.

Le slogan de cette première édition est “l’agriculture, métier de nos ancêtres et le sol trésor de notre pays”, qui se tient à l’initiative de la Société régionale des foires et des congrès de Béja en collaboration avec l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (UTAP) de Béja.

S’étendant sur une superficie de 1500 mètres carrés couverts, le salon accueillera 40 exposants opérant dans 24 spécialités, à l’instar de l’agriculture biologique, l’élevage, le machinisme, la distribution, les céréales, les semences sélectionnées, la santé animale, les technologies de l’économie de l’eau d’irrigation et les pépinières, outre les entreprises d’appui, les banques, les sociétés d’assurance et les centres de formation professionnelle.

Lors d’une conférence de presse, tenue, lundi, au palais des congrès de La Charguia (Tunis), le vice-président de l’UTAP de Béja, Chokri Rezgui, a affirmé que cette première édition se distingue des autres salons agricoles, en consacrant un espace externe de 350 mètres carrés pour l’élevage regroupant toutes les races de vaches, chevaux, chèvres…, sans omettre le marché “du producteur au consommateur”.

Les organisateurs n’ont pas oublié la femme rurale en lui consacrant un espace pour exposer ses produits et les commercialiser sans payer aucune contrepartie.

D’après le président de la chambre nationale des organisateurs des salons, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Béchir Ben Amor, cette édition vise principalement à faire connaitre les produits agricoles dont la Tunisie regorge, surtout ceux qui sont connus dans le nord -ouest du pays et particulièrement à Béja.

Le salon offre également l’occasion de prendre connaissance de l’état d’avancement de l’utilisation des nouvelles technologies dans les différentes filières agricoles.

Les organisateurs vont décerner trois prix en faveur des visiteurs professionnels (2.000 dinars, 1.500 dinars et 1.000 dinars) pour acquérir des produits exposés.

Cette compétition est basée sur le tirage au sort afin d’encourager les citoyens à affluer sur les produits exposés.