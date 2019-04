Alors que pour le citoyen tunisien, la petite monnaie a quasiment disparu de la circulation, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a fait savoir que 60,2 millions de pièces de 1 millime sont encore, en circulation sur le territoire.

Il ressort des Etats financiers de la BCT, qu’à fin de l’exercice 2018, on recense 36,5 millions de pièces de 2 millimes, 440 millions de pièces de 5 millimes et près de 242 millions de pièces de 10 millimes.

Ces pièces, le citoyen ne les voit presque jamais, surtout, au niveau des caisses dans les différents espaces commerciaux, et notamment dans les supermarchés, où les caissières ne rendent quasiment, jamais, la monnaie lorsqu’il s’agit de petite monnaie.

La BCT a fait état, également, de la disponibilité, sur notre marché monétaire, de 393 millions de pièces de 20 millimes, 170 millions de pièces de 50 millimes et 290 millions de pièces de 100 millimes.

La pièce de 1 dinar est disponible, aussi, puisqu’on dénombre 140 millions d’unités, suivie par celles de 500 millimes (98 millions), et de 5 dinars (19 millions).

Pour ce qui est des billets, on recense près de 321 millions de billets de 10 dinars, suivis par le 20 dinars (298 millions de billets) et le 50 dinars (56 millions de billets).

A noter, que les billets et monnaies en circulation ont enregistré un accroissement de 7%, pour s’établir à 12,468 milliards de dinars, à la date de 4 avril 2019, par rapport à 2017.