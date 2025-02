Les billets et monnaies en circulation ont avoisiné les 23 milliards de dinars, à la date du 7 février 2025, ce qui représente une hausse de 7,8%, par rapport à la même date de l’année dernière (21,3 milliards de dinars), d’après les plus récents indicateurs monétaires et financiers publiés la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Quant au volume global du refinancement, il a enregistré une baisse de 13%, passant de 15,3 milliards de dinars, en février 2024, à 13,3 milliards de dinars, le 7 février courant.

En revanche, le total des transactions interbancaires s’est élevé à 3,1 milliards de dinars, à la même date, contre 2,1 milliards de dinars, une année auparavant, soit en hausse de 49,4%.

Pour ce qui est du taux du marché monétaire (TMM), il s’est stabilisé ces derniers jours, au niveau de 7,99%. Durant le mois de janvier 2025, le TMM s’est situé à 7,99%, contre 7,98% en janvier 2024.