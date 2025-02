Selon Sputnik, la Russie a autorisé le Nigeria, l’Éthiopie et la Tunisie à participer à son marché des changes, leur permettant ainsi de commercer en roubles et en monnaies locales. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier les échanges commerciaux et à réduire la dépendance au dollar américain dans les transactions internationales.

Cette intégration au marché des devises russe pourrait renforcer les relations économiques entre Moscou et ces pays africains, notamment dans des secteurs comme l’énergie, l’agriculture et les infrastructures. Pour ces nations, cela offre une alternative financière face aux fluctuations des devises occidentales et aux éventuelles sanctions économiques.

Signification de cette ouverture au commerce des devises

Ces pays pourront désormais échanger leurs monnaies nationales contre le rouble russe sur les marchés financiers russes. Cela leur permet de faciliter les transactions commerciales avec la Russie sans passer par le dollar ou l’euro, réduisant ainsi leur exposition aux contraintes des marchés occidentaux. Cette mesure pourrait également favoriser des investissements et accords bilatéraux plus fluides entre ces pays et Moscou.