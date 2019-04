Plus de cinq ans après avoir quitté le Front démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol), dont il était membre du Bureau politique, Mehdi Ben Abdallah revient dans le monde politique, dont on croyait qu’il avait définitivement tourné la page pour se consacrer totalement au business.

Fondateur et dirigeant d’une société de conseil en stratégie, président de la Chambre de commerce tuniso-britannique, membre fondateur du think tank “Tunisie Alternative“ (Mehdi Jomaa), et ancien président du Conseil des Conseils des Chambres mixtes, et ex-vice-président de British Gas, le petit-fils du leader nationaliste Mahmoud El Materi vient en effet de rejoindre Tahya Tounes, le parti du chef du gouvernement Youssef Chahed.

Mehdi Ben Abdallah s’était tenu à l’écart des partis politiques depuis plus de cinq ans. Après avoir quitté British Gas Tunisia, dont il était vice-président, Mehdi Ben Abdallah s’est lancé début 2018 dans le consulting en créant Excalibur international Advisory.

Formé en Tunisie, France, Grande-Bretagne et Etats-Unis, il a, en plus de son expérience politique et associative, une longue expérience au plus haut niveau au sein de multinationales et organisations de grandes renommées, avec une expertise dans les secteurs de la diplomatie économique, des négociations internationales et de l’énergie.

Après avoir officialisé son adhésion au parti nouvellement créé, l’ancien membre du Bureau politique d’Ettakatol a expliqué que son choix est mûrement réfléchi depuis plusieurs mois» et qu’il a «décidé de soutenir la dynamique fédératrice engagée par Selim Azzabi et Youssef Chahed à travers Tahya Tounes.

Le nouveau membre de Tahya Tounes «souhaite que l’on puisse mettre dans ce mouvement toute l’énergie nécessaire pour aider au rassemblement, pour dépasser les clivages, pour renforcer notre famille politique élargie, et surtout pour contribuer au passage de témoin à une nouvelle génération aussi bien politique qu’économique, une nouvelle et jeune génération qui ne travaillera plus sur ce qui nous divise mais sur ce qui nous rassemble».

Mehdi Ben Abdallah avait quitté le parti fondé et dirigé jusqu’en septembre 2017 par l’ancien président de l’Assemblée nationale constituante (ANC), Dr Mustapha Ben Jaafar pour de «multiples raisons, mais très liées au manque d’ouverture vers les autres partis et la famille politique élargie, manque de volonté de rassemblement et surtout de remise en question».

Bien que membre fondateur du think tank Tunisie Alternatives, il n’a pas adhéré au parti Al Badil Ettounsi, fondé par l’ancien chef du gouvernement, Mehdi Jomaa.