Le conseil des Chambres mixtes (CCM) s’est réuni le vendredi 6 juillet au siège de la Chambre de commerce tuniso-britannique sous la nouvelle présidence de Mehdi Ben Abdallah qui a succédé à Foued Lakhoua depuis le 1er juillet 2018.

Le CCM a fait le suivi de la réunion du vendredi 29 juin avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et des actions à entreprendre en coordination avec le gouvernement sur les différents thèmes et secteurs abordés.

Il est à rappeler que parmi les principaux sujets soulevés par le CCM, il y a entre autres la réglementation de change, la réforme de l’administration, le transport et la logistique, la stabilisation du cadre fiscal, le dialogue social, l’infrastructure, la communication vers l’étranger, le secteur de l’énergie et le secteur de la santé.

Le CCM a salué l’écoute du chef du gouvernement et celle des membres du gouvernement et des conseillers présents à la réunion, et s’est félicité de l’évolution du rôle du CCM dans sa contribution à soutenir le gouvernement pour la promotion de l’investissement en Tunisie.

Le CCM s’est engagé à rester à la disposition du gouvernement et donc des différents ministères pour des rencontres sectorielles afin de soutenir le développement des stratégies, de leur implémentation et de leur promotion à l’internationale.

Le CCM a également discuté de son plan d’action et des événements à organiser pour les prochains six mois, ainsi que de l’organisation du fonctionnement du CCM et de la stratégie de communication commune.

Parmi ces événements, le CCM compte organiser un grand forum sur l’investissement dans lequel les 16 chambres membres du CCM conjugueront leurs forces pour contribuer à promouvoir le branding du site Tunisie.