La rencontre du Conseil des Chambres mixtes (CCM), qui s’est tenue le 13 avril 2021 à La Kasbah avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, en présence de plusieurs ministres et conseillers, a permis aux membres du CCM de présenter une dizaine de propositions afin d’améliorer le climat des affaires et de relancer l’investissement étranger en Tunisie.

Les membres du CCM ont insisté auprès du chef du gouvernement sur la nécessité de faciliter la vie des hommes d’affaires dans les démarches pour circuler (obtenir une carte de séjour, un visa…), réduire les procédures administratives et autorisations exigées afin d’accélérer les processus d’investissement et d’octroi des avantages pour les nouveaux investisseurs. Et ce notamment en réduisant le délai de création d’une entreprise et en s’appuyant sur un programme de digitalisation en rapport avec l’activité économique.

Les propositions portent en premier lieu sur la réforme du code de change et du code en douane, et la nécessité de simplifier le code des investissements actuel.

Les autres sujets évoqués ont essentiellement concerné les secteurs de l’énergie, du transport et de la logistique -notamment le développement de lignes maritime ou terrestre sur l’Afrique afin de concrétiser le projet de transformer la Tunisie comme une véritable plateforme Hub vers le continent, tout en oeuvrant à faciliter les échanges commerciaux avec les pays voisins (Algérie et Libye).

Dans ce cadre, les membres du CCM ont demandé à relancer les programmes d’appui au financement à l’export, à savoir le Foprodex et Tasdir Plus.

Par ailleurs, le CCM a sollicité la nomination d’un interlocuteur unique qui agirait en tant que facilitateur pour toutes les questions émanant des Chambres mixtes ainsi que la nécessité d’avoir une plus grande visibilité sur le programme des réformes.

Le chef du gouvernement a jugé positives et concrètes les propositions du CCM, qu’il considère comme étant en totale adéquation avec le programme de réformes du gouvernement.