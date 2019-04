Les prix de la 35ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), qui se tient du 5 au 15 avril 2019 au palais des expositions du Kram, ont été annoncés vendredi 5 avril 2019.

Ainsi, le prix honorifique Taoufik Baccar a été décerné au critique et chercheur Mohamed Khabou pour l’ensemble de son oeuvre.

En ce qui concerne les prix de la création, le prix Ali Douagi pour la nouvelle a été attribué au nouvelliste et critique littéraire Ridha Ben Salah pour son recueil “Rapports tunisiens préservés”, (Waraqa Editions 2018) dont l’univers imaginaire est tiré de notre histoire immédiate. Le livre met l’accent sur certaines mutations et quelques paradoxes qui donnent à penser. Selon les membres du jury, l’écriture expérimente divers modes de narration, alterne rationnel et irrationnel et dévoile un réel complexe.

L’auteur Tarak Chibani a remporté le prix Béchir Khraief du roman pour son oeuvre “Lella Sayyda” (Zeineb Editions 2018) qui raconte l’histoire d’une ex-prostituée qui raconte au narrateur les péripéties d’une vie fortement ballottée et décrit son acharnement pour sortir du gouffre et retrouver sa dignité.

Selon le jury, l’écriture est réaliste et la trame est bien agencée.

Le Prix Sadok Mazigh de traductions vers l’arabe a été remporté par le poète, nouvelliste et traducteur Walid Ahmed Ferchichi pour la traduction du livre “L’homme qui voyait à travers les visages” d’Eric Emmanuel Schmidt (Meskeliani Editions 2019).

Ce roman, traduit en 10 langues, traite philosophiquement le phénomène du terrorisme. Selon le jury, le traducteur a réussi à rendre les subtilités du texte original dans un langage précis et élégant.

En ce qui concerne le prix Tahar Haddad des études en littérature et sciences humaines, il a été remis en ex æquo aux trois candidats retenus : Mohamed Hadded pour son livre “L’Etat bloqué” (Tanouir Editions 2018), Lotfi Aissa pour son livre “Chroniques des Tunisiens” (Meskiliani Editions 2019) et à Samia Kassab Charfi et Adel Khedher pour leur ouvrage “Un siècle de littérature en Tunisie: 1900-2017” (Honoré Champion-Paris 2019).

Pour ce qui est des prix de l’édition, le prix Noureddine Ben Khedher du meilleur éditeur a été décerné à la maison “Meskeliani Editions” pour son professionnalisme et sa contribution à la promotion du livre tunisien, à la traduction des chefs d’œuvres littéraires, à son rôle dans l’édition des livres tunisiens et son accès avec aptitude au marché du livre arabe. Le prix a été reçu par l’éditeur Chawki Anizi.

La maison d’édition Kounouz a obtenu le prix Abdelkader Benchikh du livre pour enfants et adolescents, pour les contes traitant des valeurs de la préservation de l’environnement, le patriotisme et l’entraide dans la société dans un style attrayant et dans une belle illustration. Le prix a été remis à l’éditeur Mohamed Salah Maalej.

Le prix Abdelhamid Belkahia du beau livre a été attribué pour la deuxième fois à la maison d’édition “Nirvana” pour l’ouvrage sur le peintre tunisien Hamda Dniden, connu comme le peintre de Sidi Bou Said. Le prix a été remis à Hafedh Boujmil, directeur de Nirvana, une maison d’édition qualifiée par le jury de professionnelle ayant excellé dans l’édition des beaux livres en publiant des ouvrages de très bonne qualité dans ce genre difficile.

Il est à noter que pour cette édition 2019, le prix Fatma Haddad des études philosophiques n’a pas été attribué faute de niveau requis de certains ouvrages et pour non appartenance au champ philosophique pour d’autres.