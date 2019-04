La Bourse de Tunis a évolué légèrement au début de la séance du vendredi le Tunindex avance de 0.15 % à 6 950.65 points , dans un volume transactionnel mince de l’ordre de 0.818 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, BT grimpe de 2.97 % à 7.95 TND suivi par les deux titres SOPAT et SANIMED qui gagnent respectivement 2.91 % de 2.46 % à 2.12 TND et 1.66 TND.

A l’opposé, SERVICOM chute de 3.70 % à 0.78 TND tout comme ATTIJARI LEASING et BIAT qui ont reculé respectivement de 3.0 % et 2.95 % à 12.61 TND et 115.0 TND.